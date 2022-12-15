Никола Йокич набрал 43 очка при 17 из 20 с игры в победной встрече с «Вашингтоном»

Теги Денвер НБА Вашингтон видео Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Наггетс» Никола Йокич обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Йокич записал на свой счет 43 очка в победной встрече с «Вашингтоном» (141:128).

За 33 минуты действующий MVP реализовал 17 из 20 с игры 9 из 10 с линии.

В активе серба также 14 подборов, 8 передач и 5 перехватов.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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2 комментария

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Maxim Lisovski
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Очень круто!!!
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Azat LA
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Что творит этот белый??? 43 очка при 20 бросках с игры? Даже с учетом 10 штрафных? Эффективность этого АТЛЕТА просто... восхищает.
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