Никола Йокич набрал 43 очка при 17 из 20 с игры в победной встрече с «Вашингтоном»
Центровой «Наггетс» Никола Йокич обновил личный рекорд результативности в сезоне.
Йокич записал на свой счет 43 очка в победной встрече с «Вашингтоном» (141:128).
За 33 минуты действующий MVP реализовал 17 из 20 с игры 9 из 10 с линии.
В активе серба также 14 подборов, 8 передач и 5 перехватов.
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