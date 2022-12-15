Никола Йокич стал первым обладателем награды MVP, названной в честь Майкла Джордана
Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым игроком НБА, получившим новую награду MVP, названную в честь Майкла Джордана.
После победного матча с «Вашингтоном» (141:128), в котором Йокич обновил личный рекорд результативности в сезоне (43 очка), главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун вручил награду действующему MVP лиги.
Высота кубка составляет 23,6 дюйма (60 см), вес – 23,6 фунта (10,7 кг). Это отсылка к игровому номеру Джордана и шести титулам НБА с «Чикаго». 5-гранное основание выполнено в честь 5 наград MVP легендарного баскетболиста.
Джордан принимал участие во всех этапах проектирования трофея. Он одобрил дизайн, который символизирует человека, стремящегося к совершенству, но не хотел, чтобы статуэтка изображала его.
Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград
После просмотра сразу вспомнилось, как Майкл Мэлоун гонял в Сербию на конюшню к Йокичу 🃏