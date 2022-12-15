Никола Йокич стал первым обладателем награды MVP, названной в честь Майкла Джордана

Центровой « » стал первым игроком НБА, получившим новую награду MVP, названную в честь Майкла Джордана.

После победного матча с «Вашингтоном» (141:128), в котором Йокич обновил личный рекорд результативности в сезоне (43 очка), главный тренер «Наггетс» вручил награду действующему MVP лиги.

Высота кубка составляет 23,6 дюйма (60 см), вес – 23,6 фунта (10,7 кг). Это отсылка к игровому номеру Джордана и шести титулам НБА с «Чикаго». 5-гранное основание выполнено в честь 5 наград MVP легендарного баскетболиста.

Джордан принимал участие во всех этапах проектирования трофея. Он одобрил дизайн, который символизирует человека, стремящегося к совершенству, но не хотел, чтобы статуэтка изображала его.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград