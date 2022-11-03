«Смогу играть с этим». Трэй Янг повредил глаз, но завершил встречу с «Никс» в защитных очках

Лидер «Атланты» повредил левый глаз в третьей четверти встречи с (112:99) после попадания в его лицо руки .

Янг несколько минут провел на паркете, затем отправился в раздевалку.

Трэй завершил встречу в защитных очках, вернувшись на площадку в четвертой четверти. На его счету 17 очков, 6 подборов и 6 передач.

«Думаю, что смогу играть с этим. Хорошо, что у нас есть пара дней до следующего матча, мне станет лучше. Наверное, придется использовать защитные очки, но я буду в порядке», – заявил Янг.

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