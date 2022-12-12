Джулиус Рэндл заработал удаление за споры с арбитрами. Получил два технических подряд в третьей четверти

Форвард «Никс» заработал удаление за споры с арбитрами во время матча с «Кингз» (112:99).

Рэндл получил два технических подряд на последних минутах третьей четверти. Он был недоволен тем, что судьи не зафиксировали нарушение у его оппонента.

За 27 минут Рэндл набрал 27 очков, 8 подборов и 3 передачи.

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