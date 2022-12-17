Бигмен «Селтикс» заработал удаление в матче с «Мэджик» (109:117).

В начале третьей четверти Хорфорд ударил локтем в область паха в момент ввода мяча из-за боковой. Судьи выписали ветерану неспортивный фол второй степени за «необязательный и чрезмерный» контакт.

Хорфорд в пятницу вернулся в строй после пропуска пяти матчей из-за проблем со здоровьем. За 16 минут он набрал 6 очков и 6 подборов.

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