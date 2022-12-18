Джейсон Тейтум не сыграет с «Орландо» по личным причинам

Форвард «Бостона» пропустит домашний матч против « », который состоится в воскресенье.

Клуб объявил, что 24-летний баскетболист будет отсутствовать по личным причинам.

В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,2 очка, 8,2 подбора и 4,1 передачи, претендуя на MVP. «Селтикс» имеют лучший результат в НБА (22-8).

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