Джейсон Тейтум не сыграет с «Орландо» по личным причинам
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит домашний матч против «Орландо», который состоится в воскресенье.
Клуб объявил, что 24-летний баскетболист будет отсутствовать по личным причинам.
В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,2 очка, 8,2 подбора и 4,1 передачи, претендуя на MVP. «Селтикс» имеют лучший результат в НБА (22-8).
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