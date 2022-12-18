Велимир Перасович: «УНИКС улучшил оборону и уверенно контролировал ход матча»

Теги УНИКС Велимир Перасович БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович похвалил команду за успешное выступление в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (86:71).

Прежде всего, поздравляю команду с победой. Это был сложный матч. Как я уже говорил перед игрой, «НН» – хорошая команда, каждый год он борется за высокие места в лиге, а стиль игры остается неизменным на протяжении всех сезонов, которые команду возглавляет Зоран Лукич.

В первой половине встрече мы хорошо атаковали, однако защита была слишком мягкой. К тому же, были проблемы с изоляциями. После перерыва мы улучшили оборону и уверенно контролировали ход матча вплоть до финальной сирены», – сказал Перасович.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы