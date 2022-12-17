Велимир Перасович перед матчем с «НН»: «Многие из игроков УНИКСа чувствуют недомогание из-за простуды»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Нижний Новгород» каждый год борется за высокие места в Единой лиге ВТБ, а стиль их игры остается неизменным на протяжении всех сезонов, которые команду возглавляет Зоран Лукич. Они проделывают хорошую работу.
Знаем, что нам придется тяжело в этом матче, особенно сейчас, когда многие из наших баскетболистов чувствуют недомогание из-за простуды», – заявил Перасович.
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