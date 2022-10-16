Зоран Лукич – о поражнии «-38»: «Жаль, что болельщики не свистели мне вслед после матча»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич взял на себя вину за крупное поражение в матче Единой лиги ВТБ против «Самары» (52:90).
«Поздравляю нашего соперника. «Самара» показала настоящее желание к победе и отличную энергию. Они хотели выиграть, в отличие от моей команды. Жаль, что болельщики не свистели мне и моим игрокам вслед после окончания матча. Мне в первую очередь.
Если коллектив так выглядит, понятно, кто виновен. Звоночек был уже в игре против УНИКСа, но тогда можно было оправдаться – против нас вышла сильная команда. Вот сегодня играли против команды-конкурента, и вы сами все увидели», – заявил Лукич.
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