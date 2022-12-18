Марк Кьюбан: «Моя цель – построить новую арену посреди комплекса развлечений и казино»

Теги Даллас Даллас НБА НХЛ Марк Кьюбан American Airlines Center Арены Баскетбол

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан рассказал о планах по строительству новой арены для клуба.

«Мы будем сотрудничать с корпорацией из Лас-Вегаса. Моя цель – построить новую арену посреди комплекса развлечений и казино. Это моя миссия», – заявил Кьюбан.

В течение года в Техасе пройдет голосование за легализацию ставок на спорт. Если резолюция будет принята, в штате планируется построить четыре развлекательных комплекса, в том числе в Далласе.

В данный момент «Маверикс» проводят домашние матчи на арене «American Airlines Center», в которой также базируется клуб НХЛ «Даллас Старз».

Владелец «Далласа» отказался от гимна США перед играми, но разозлил НБА и спровоцировал принятие специального закона в Техасе

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1 комментарий

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Carver
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Забавно для тех, кто в теме, что до США, родоначальника Вегаса и индустрии развлечений в целом, индустрия онлайн-беттинга доходит, как до динозавров)

Лобби у оффлайн-казино, конечно, гигантское)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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