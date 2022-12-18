Марк Кьюбан: «Моя цель – построить новую арену посреди комплекса развлечений и казино»

Владелец «Далласа» рассказал о планах по строительству новой арены для клуба.

«Мы будем сотрудничать с корпорацией из Лас-Вегаса. Моя цель – построить новую арену посреди комплекса развлечений и казино. Это моя миссия», – заявил Кьюбан.

В течение года в Техасе пройдет голосование за легализацию ставок на спорт. Если резолюция будет принята, в штате планируется построить четыре развлекательных комплекса, в том числе в Далласе.

В данный момент «Маверикс» проводят домашние матчи на арене «American Airlines Center», в которой также базируется клуб «Даллас Старз».

Владелец «Далласа» отказался от гимна США перед играми, но разозлил НБА и спровоцировал принятие специального закона в Техасе