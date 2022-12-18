«Уклонюсь от этого вопроса, как политик». Грегг Попович не стал прогнозировать победителя финала ЧМ-2022

Главный тренер « » Грегг Попович предпочел не прогнозировать победителя финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Я уклонюсь от этого вопроса, как политик.

Политики очень хороши в этом. Они знают, как увильнуть от любого вопроса, так что я увильну, как они», – сказал Попович.

Ранее в составе «Сперс» под руководством Поповича выступали аргентинец Ману Джинобили и француз .

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

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