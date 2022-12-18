«Уклонюсь от этого вопроса, как политик». Грегг Попович не стал прогнозировать победителя финала ЧМ-2022

Теги Сан-Антонио Ману Джинобили Тони Паркер Грегг Попович Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу НБА ЧМ-2022 Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович предпочел не прогнозировать победителя финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Я уклонюсь от этого вопроса, как политик.

Политики очень хороши в этом. Они знают, как увильнуть от любого вопроса, так что я увильну, как они», – сказал Попович.

Ранее в составе «Сперс» под руководством Поповича выступали аргентинец Ману Джинобили и француз Тони Паркер.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

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2 комментария

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АРХАТ
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darkdante
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Удивительный человек, кроме положительных эмоций и восхищения его тренерской работой, никогда не вызывал негативных эмоций
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