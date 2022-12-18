Расселл Уэстбрук – первый игрок в истории «Лейкерс», сделавший больше одного трипл-дабла после выхода со скамейки

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук стал первым игроком в истории «Лейкерс», который сделал больше одного трипл-дабла после выхода со скамейки запасных.

Вчера Уэстбрук оформил второй в нынешнем сезоне трипл-дабл со скамейки, набрав 15 очков, 11 подборов и 12 передач в матче против «Наггетс» (126:108).

До прихода Уэстбрука Мэджик Джонсон был единственным игроком в истории «Лейкерс», который оформил трипл-дабл после выхода со скамейки (1996).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать