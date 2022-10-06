«Приятно жить в условиях демократии». Ясикявичюс ответил на слова Калатеса о том, что Итудис дает ему больше свободы

Главный тренер «Барселоны» ответил на слова разыгрывающего , который заявил, что главный тренер турецкой команды дает ему больше свободы, чем он получал у Ясикявичюса.

«Игроку нужна свобода. Тем более, что мне не 20 лет, я знаю, как играть. В «Барселоне» Ясикявичюс держит все под контролем. Итудис дает игрокам свободу», – заявил Калатес, обсуждая свой переход из «Барсы» в «Фенербахче».

«Приятно жить в условиях демократии, где каждый может говорить то, что хочет», – ответил Ясикявичюс.

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