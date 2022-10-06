«Приятно жить в условиях демократии». Ясикявичюс ответил на слова Калатеса о том, что Итудис дает ему больше свободы
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс ответил на слова разыгрывающего «Фенербахче» Ника Калатеса, который заявил, что главный тренер турецкой команды Димитрис Итудис дает ему больше свободы, чем он получал у Ясикявичюса.
«Игроку нужна свобода. Тем более, что мне не 20 лет, я знаю, как играть. В «Барселоне» Ясикявичюс держит все под контролем. Итудис дает игрокам свободу», – заявил Калатес, обсуждая свой переход из «Барсы» в «Фенербахче».
«Приятно жить в условиях демократии, где каждый может говорить то, что хочет», – ответил Ясикявичюс.
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