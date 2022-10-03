Ник Калатес – об уходе из «Барселоны»: «Мне не 20 лет, я знаю, как играть»

Разыгрывающий заявил, что система в «Барселоне» не позволяет игрокам раскрыться в полной мере.

«Игроку нужна свобода. Тем более, что мне не 20 лет, я знаю, как играть. В «Барселоне» Ясикявичюс держит все под контролем. Итудис дает игрокам свободу, он позволяет игрокам самим делать что-то на площадке, он доверяет тебе, он верит в тебя, он позволяет тебе контролировать игру.

Разумеется, иногда Итудис останавливает игру и делает то, что хочет, но он понимает, что мы опытные игроки, и знает, что мы умеем. Тренер извлекает максимальную пользу из игрока, когда позволяет ему играть», – сказал Калатес.

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел