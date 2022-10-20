Шарунас Ясикявичюс: «Держу все под контролем? Мне ведь за это платят»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал мнение о том, что его система не дает игрокам раскрыться в полной мере.

«Мне ведь за это платят, насколько я знаю», – сказал Ясикявичюс.

Ранее бывший игрок «Барселоны» критически отозвался о литовском специалисте, заявив, что он «держит все под контролем».

Ясикявичюс сел в лужу, фаны «Оли» – огонь, Мицич – великий. Что случилось в «Финале четырех», который в России почти никто не видел