Шарунас Ясикявичюс: «Держу все под контролем? Мне ведь за это платят»
Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал мнение о том, что его система не дает игрокам раскрыться в полной мере.
«Мне ведь за это платят, насколько я знаю», – сказал Ясикявичюс.
Ранее бывший игрок «Барселоны» Ник Калатес критически отозвался о литовском специалисте, заявив, что он «держит все под контролем».
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