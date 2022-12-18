Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сразится с «Мегой», «Морнар Бар» сыграет с «Будучностью»

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В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой», «Морнар Бар» – с «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Морнар Бар – Будучность
Дата проведения
18 декабря, 21.00, «Topolica»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS – Мега
Дата проведения
18 декабря, 22.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Партизан Сербия – 8-2, ФМП Сербия – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 8-2, Задар Хорватия – 7-4, Будучность Черногория – 6-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-6, Морнар Бар Черногория – 4-6, Студентски Центар Черногория – 4-7, Цибона Хорватия – 4-7, Мега Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-8, Борац Чачак Сербия – 3-8, Скопье Северная Македония - 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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