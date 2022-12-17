Адриатическая лига. «Студентски Центар» – «Цедевита-Олимпия», «Цибона» – «Игокеа»
В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Студентски Центар» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».
Хорватская «Цибона» дома сыграет с боснийским клубом «Игокеа».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 19.00, «Морача»
- Дата проведения
- 17 декабря, 21.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Партизан Сербия – 8-2, ФМП Сербия – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Задар Хорватия – 7-4, Будучность Черногория – 6-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-5, Студентски Центар Черногория – 4-6, Морнар Бар Черногория – 4-6, Цибона Хорватия – 3-7, Мега Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-8, Борац Чачак Сербия – 3-8, Скопье Северная Македония - 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ
Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича
Комментарии