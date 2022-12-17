Алекса Аврамович восстановился после перелома руки. Он пропустил более пяти месяцев

Атакующий защитник « » Алекса Аврамович вернулся в состав после более чем пяти месяцев вне игры из-за травмы.

В августе Аврамович получил перелом руки в матче за сборную Сербии.

В пятницу Аврамович был включен в заявку на игру с «Анадолу Эфесом» (82:79), но не появлялся на площадке.

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