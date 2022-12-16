Адриатическая лига. «Борац» против «Сплита», «Задар» примет «Скопье»
В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац» сыграет с хорватским «Сплитом».
Хорватский «Задар» примет северомакедонское «Скопье».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 20.00, «Hala Borac»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Партизан Сербия – 8-2, ФМП Сербия – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Задар Хорватия – 6-4, Будучность Черногория – 6-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-5, Студентски Центар Черногория – 4-6, Морнар Бар Черногория – 4-6, Цибона Хорватия – 3-7, Мега Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, Скопье Северная Македония - 2-8, Борац Чачак Сербия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые
Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает
Комментарии