Адриатическая лига. «Борац» против «Сплита», «Задар» примет «Скопье»

В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги сербский «Борац» сыграет с хорватским «Сплитом».

Хорватский «Задар» примет северомакедонское «Скопье».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 8-1, Партизан Сербия – 8-2, ФМП Сербия – 8-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Задар Хорватия – 6-4, Будучность Черногория – 6-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-5, Студентски Центар Черногория – 4-6, Морнар Бар Черногория – 4-6, Цибона Хорватия – 3-7, Мега Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-7, Скопье Северная Македония - 2-8, Борац Чачак Сербия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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