Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Милан», «Брешия» – «Виртус» и другие матчи

В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Тренто» примет «Милан», «Брешия» – «Виртус».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Виртус – 9-1, Милан – 9-1, Дертона – 7-3, Варезе – 6-4, Тренто – 6-4, Виктория Либертас – 6-4, Брешия – 5-5, Венеция – 5-5, Бриндизи – 5-5, – 5-6, Скафати – 4-6, Наполи – 4-7, Верона – 3-7, Триест – 3-7, Тревизо – 2-8, Реджо-Эмилия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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