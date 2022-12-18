Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Милан», «Брешия» – «Виртус» и другие матчи

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В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Тренто» примет «Милан», «Брешия» – «Виртус».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Тренто – EA7 Эмпорио Армани Милан
Дата проведения
18 декабря, 19.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Варезе – Триест
Дата проведения
18 декабря, 20.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Тревизо – Бриндизи
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Брешия – Виртус
Дата проведения
18 декабря, 21.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Рейер Венеция
Дата проведения
18 декабря, 21.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Верона – Виктория Либертас
Дата проведения
18 декабря, 21.30, «PalaOlimpia»
Онлайн матча

Скафати – Дертона
Дата проведения
18 декабря, 22.30, «PalaEldo»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 9-1, Милан – 9-1, Дертона – 7-3, Варезе – 6-4, Тренто – 6-4, Виктория Либертас – 6-4, Брешия – 5-5, Венеция – 5-5, Бриндизи – 5-5, Динамо Сассари – 5-6, Скафати – 4-6, Наполи – 4-7, Верона – 3-7, Триест – 3-7, Тревизо – 2-8, Реджо-Эмилия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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