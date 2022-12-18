Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Милан», «Брешия» – «Виртус» и другие матчи
В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.
«Тренто» примет «Милан», «Брешия» – «Виртус».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 19.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 18 декабря, 21.00, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 18 декабря, 21.00, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 18 декабря, 21.30, «PalaOlimpia»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «PalaEldo»
Положение команд: Виртус – 9-1, Милан – 9-1, Дертона – 7-3, Варезе – 6-4, Тренто – 6-4, Виктория Либертас – 6-4, Брешия – 5-5, Венеция – 5-5, Бриндизи – 5-5, Динамо Сассари – 5-6, Скафати – 4-6, Наполи – 4-7, Верона – 3-7, Триест – 3-7, Тревизо – 2-8, Реджо-Эмилия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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