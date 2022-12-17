Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» против «Наполи»
В субботу, 17 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Динамо Сассари» примет «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Положение команд: Виртус – 9-1, Милан – 9-1, Дертона – 7-3, Варезе – 6-4, Тренто – 6-4, Виктория Либертас – 6-4, Брешия – 5-5, Венеция – 5-5, Бриндизи – 5-5, Наполи – 4-6, Динамо Сассари – 4-6, Скафати – 4-6, Верона – 3-7, Триест – 3-7, Тревизо – 2-8, Реджо-Эмилия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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