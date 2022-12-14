Президент «Милана»: «Этторе Мессина остается без всяких «но» и «если»

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Президент «Милана» Лео Дель Орко заявил, что главный тренер Этторе Мессина не только продолжит руководить командой в этом сезоне, но и останется еще на год.

«Этторе Мессина остается в «Милане». Без всяких «но» и «если». У нас также есть соглашение на следующий сезон.

Его срыв был просто моментом разочарования, но он пользуется максимальной поддержкой владельцев клуба», – сказал Дель Орко.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

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