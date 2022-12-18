Кевин Дюрэнт – о возможном переходе в «Барселону»: «Я был очень воодушевлен, поэтому сказал глупость»

Суперзвезда « » Кевин Дюрэнт прокомментировал свои слова трехлетней давности о том, что он хотел бы сыграть за «Барселону» под конец карьеры.

«Я был очень воодушевлен в то время, мы только что выиграли чемпионат, я показывал отличную игру. Наверное, я начал задумываться о конце карьеры, когда достиг своего пика, поэтому сказал такую глупость.

Я очень уважаю . У меня там есть друзья, я люблю смотреть матчи. Но я сомневаюсь, что буду там играть. Хотя это звучало хорошо», – сказал Дюрэнт.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану