Николас Клэкстон: «Я должен быть среди главных претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку года»

Центровой « » считает себя одним из лучших в лиге по игре в защите.

«Если честно, я считаю себя одним из лучших игроков в защите. Мне кажется, что я должен быть среди главных претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку года.

Я не получаю признание, которое заслуживаю. Мы побеждаем, у меня хорошие показатели в защите, я опекаю игроков на любой позиции», – сказал Клэкстон.

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает