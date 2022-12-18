Николас Клэкстон: «Я должен быть среди главных претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку года»
Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон считает себя одним из лучших в лиге по игре в защите.
«Если честно, я считаю себя одним из лучших игроков в защите. Мне кажется, что я должен быть среди главных претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку года.
Я не получаю признание, которое заслуживаю. Мы побеждаем, у меня хорошие показатели в защите, я опекаю игроков на любой позиции», – сказал Клэкстон.
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