Николас Клэкстон: «Я должен быть среди главных претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку года»

Теги Бруклин НБА Николас Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Николас Клэкстон считает себя одним из лучших в лиге по игре в защите.

«Если честно, я считаю себя одним из лучших игроков в защите. Мне кажется, что я должен быть среди главных претендентов на награду лучшему защищающемуся игроку года.

Я не получаю признание, которое заслуживаю. Мы побеждаем, у меня хорошие показатели в защите, я опекаю игроков на любой позиции», – сказал Клэкстон.

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1 комментарий

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Фёдор Молчанов
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Есть одно «но» - ты не играешь концовки
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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