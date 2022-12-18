Малик Ньюмэн: «После обидного поражения в Астане «Автодор» горит желанием вернуться на площадку и сражаться»
Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против санкт-петербургского «Зенита».
«Зенит» – одна из сильнейших команд в лиге. Они играют самоотверженно и сплоченно. Мы должны выйти и найти способ объединить четыре четверти в одну, чтобы иметь шанс на победу.
Уверен, что после обидного поражения в Астане команда горит желанием вернуться на площадку и сражаться перед нашими замечательными болельщиками», – сказал Ньюмэн.
Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ
Комментарии