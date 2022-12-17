Артем Клименко: «Играть в Саратове никогда не было просто»
Центровой «Зенита» Артем Клименко поделился ожиданиями от матча против «Автодора» в Единой лиге ВТБ, который пройдет в воскресенье.
«Нас ждет интереснейший матч против «Автодора». Играть в Саратове никогда не было просто, это я знаю точно. Но мы в «Зените» всегда нацелены только на победу, и предстоящая игра – не исключение», – заявил Клименко.
28-летний баскетболист начинал карьеру в «Автодоре». Он основу этого клуба он провел шесть сезонов (2012-2018).
Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ
Комментарии