Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК

В воскресенье, 18 декабря, лидер регулярного чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в гостевом матче против «Надежды» попытается одержать 15-ю победу подряд.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– УГМК

18 декабря. 15.00

Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 13-1, – 13-2, Надежда – 10-4, Ника – 7-7, Самара – 7-7, энд К – 6-8, Енисей – 6-8, Динамо Новосибирск – 4-10, Пересвет-ЮФУ – 3-11, Нефтяник – 1-13, Динамо Москва – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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