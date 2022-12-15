Премьер-лига. Женщины. МБА – «Спарта энд К», УГМК примет «Енисей» и другие матчи

В четверг, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.

Московская МБА примет подмосковную «Спарту энд К», УГМК в Екатеринбурге сыграет с красноярским .

Чемпионат России

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Премьер-лига

МБА – Спарта энд К

15 декабря. 16.00

Нефтяник –

15 декабря. 16.00

УГМК – Енисей

15 декабря. 17.00

Динамо Курск –

15 декабря. 19.00

Пересвет-ЮФУ – Самара

15 декабря. 19.00

Положение команд: УГМК – 13-0, МБА – 12-1, – 11-2, Надежда – 10-4, Ника – 7-7, энд К – 6-7, Самара – 6-7, Енисей – 6-7, Пересвет-ЮФУ – 3-10, Динамо Новосибирск – 3-10, Нефтяник – 1-12, Динамо Москва – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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