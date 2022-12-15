Премьер-лига. Женщины. МБА – «Спарта энд К», УГМК примет «Енисей» и другие матчи
В четверг, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
Московская МБА примет подмосковную «Спарту энд К», УГМК в Екатеринбурге сыграет с красноярским «Енисеем».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
МБА – Спарта энд К
15 декабря. 16.00
Нефтяник – Динамо Новосибирск
15 декабря. 16.00
УГМК – Енисей
15 декабря. 17.00
Динамо Курск – Динамо Москва
15 декабря. 19.00
Пересвет-ЮФУ – Самара
15 декабря. 19.00
Положение команд: УГМК – 13-0, МБА – 12-1, Динамо Курск – 11-2, Надежда – 10-4, Ника – 7-7, Спарта энд К – 6-7, Самара – 6-7, Енисей – 6-7, Пересвет-ЮФУ – 3-10, Динамо Новосибирск – 3-10, Нефтяник – 1-12, Динамо Москва – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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