Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет «Нику»
В среду, 14 декабря, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги оренбургская «Надежда» встретится дома с «Никой» из Сыктывкара.
Женщины
Премьер-лига
Надежда – Ника
14 декабря. 17.00
Положение команд: УГМК – 13-0, МБА – 12-1, Динамо Курск – 11-2, Надежда – 9-4, Ника – 7-6, Спарта энд К – 6-7, Самара – 6-7, Енисей – 6-7, Пересвет-ЮФУ – 3-10, Динамо Новосибирск – 3-10, Нефтяник – 1-12, Динамо Москва – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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