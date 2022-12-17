Лука Дончич получит отдых в матче с «Кавс»
Лидер «Далласа» Лука Дончич пропустит матч против «Кливленда», который состоится сегодня ночью.
Словенца беспокоит растяжение квадрицепса бедра. Он получит отдых после вчерашней игры с «Портлендом» (130:110).
Также матч против «Кавальерс» из-за травм пропустят Спенсер Динуидди (колено), Джош Грин (растяжение связки локтя), Макси Клебер (разрыв подколенного сухожилия) и Дуайт Пауэлл (ушиб бедра).
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
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