Лука Дончич получит отдых в матче с «Кавс»

Лидер « » пропустит матч против « », который состоится сегодня ночью.

Словенца беспокоит растяжение квадрицепса бедра. Он получит отдых после вчерашней игры с «Портлендом» (130:110).

Также матч против «Кавальерс» из-за травм пропустят (колено), Джош Грин (растяжение связки локтя), (разрыв подколенного сухожилия) и Дуайт Пауэлл (ушиб бедра).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать