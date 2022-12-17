Лука Дончич получит отдых в матче с «Кавс»

Теги травмы Кливленд Даллас НБА Спенсер Динуидди Дуайт Пауэлл Лука Дончич Макси Клебер Джош Грин Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич пропустит матч против «Кливленда», который состоится сегодня ночью.

Словенца беспокоит растяжение квадрицепса бедра. Он получит отдых после вчерашней игры с «Портлендом» (130:110).

Также матч против «Кавальерс» из-за травм пропустят Спенсер Динуидди (колено), Джош Грин (растяжение связки локтя), Макси Клебер (разрыв подколенного сухожилия) и Дуайт Пауэлл (ушиб бедра).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
сейяр снайпер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
очередной слив....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы