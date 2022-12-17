Центровой «Бостона» дебютировал в сезоне-22/23 в матче с « » (109:117).

Уильямс начал игру на скамейке. За 18 минут он набрал 9 очков, 5 подборов, 1 передачу, 1 перехват и 1 блок-шот.

В марте Уильямс перенес операцию по поводу разрыва мениска в левом колене. Он пропустил семь матчей плей-офф и играл через боль. В сентябре клуб объявил, что центровой перенес еще одну операцию и пропустит начало сезона.

По итогам прошлого игрового года Уильямс попал во вторую символическую сборную лучших защитников.

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