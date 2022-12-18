В НБА считают Расселла Уэстбрука и 2 пика 1-го раунда разумной ценой за Брэдли Била
Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о ценности лидера «Вашингтона» Брэдли Била на рынке обменов.
«Я спрашивал у представителей клубов, является ли Расселл Уэстбрук и два незащищенных пика справедливой ценой за Брэдли Била. И некоторые говорят: «Боже мой, нет, он входит в 25 лучших игроков лиги, несколько раз попадал на Матч всех звезд НБА. Это даже близко не соответствует его стоимости».
А затем другая группа людей говорит: «Честно говоря, наверное, «Уизардс» следует принять любое подобное предложение, чтобы избавиться от его контракта», – заявил Лоу.
Минувшим летом 29-летний баскетболист заключил с «Вашингтоном» новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
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