В НБА считают Расселла Уэстбрука и 2 пика 1-го раунда разумной ценой за Брэдли Била

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о ценности лидера « » Брэдли Била на рынке обменов.

«Я спрашивал у представителей клубов, является ли и два незащищенных пика справедливой ценой за . И некоторые говорят: «Боже мой, нет, он входит в 25 лучших игроков лиги, несколько раз попадал на Матч всех звезд НБА. Это даже близко не соответствует его стоимости».

А затем другая группа людей говорит: «Честно говоря, наверное, «Уизардс» следует принять любое подобное предложение, чтобы избавиться от его контракта», – заявил Лоу.

Минувшим летом 29-летний баскетболист заключил с «Вашингтоном» новый контракт на пять лет и 251 миллион долларов.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать