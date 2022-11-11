«Лейкерс» жаждут заполучить Брэдли Била

Звездным игроком, которого «Лейкерс» жаждут заполучить, является атакующий защитник , сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Лейкерс» смогут побороться за Била только в том случае, если Бил потребует обмен, отмечает Хэйнс. Защитник неоднократно заявлял, что не намерен уходить из команды.

Ранее журналист Sports Illustrated Ховард Бек со ссылкой на нескольких руководителей лиги сообщил, что «Лейкерс» ждут «конкретного» игрока, на которого они готовы обменять Расселла Уэстбрука и два драф-пика первого раунда.

«Они ждут конкретного игрока. То, что они не заключают сделку с «Пэйсерс» и не выменивают Кайри Ирвинга, хотя мы были уверены, что они это сделают пару месяцев назад, указывает на то, что «Лейкерс» ждут, когда им обломится более крупный кусок», – сказал Бек.

«Обменяйте Леброна» – уже звучит призыв к «Лейкерс». Одна проблема: это запрещено до лета