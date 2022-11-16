Руководитель клуба Западной конференции: «Лейкерс» выменяют Брэдли Била»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

По мнению руководителя одного из клубов Западной конференции, «Лейкерс» в конечном итоге выменяют из «Вашингтона» атакующего защитника Брэдли Била.

«Я думаю, что обмен произойдет именно с «Вашингтоном». На месте «Лейкерс» разве вы не думали бы о том, что можете заполучить Брэдли Била? У него есть право заблокировать обмен. Он хочет перебраться в Калифорнию», – цитирует функционера журналист Ховард Бек.

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