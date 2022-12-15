Кавай Ленард расстроился, когда его заменили до конца игры
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард расстроился из-за того, что вынужден был досрочно завершить выступление в матче с «Миннесотой».
Ленард не скрывал разочарования, когда главный тренер Тайрон Лю в паузе сказал, что отправляет его на скамейку до конца игры.
Пропустивший прошлый сезон после операции на колене Кавай играет с ограничением времени.
В матче с «Вулвс» Ленард за 31 минуту набрал 19 очков, 8 подборов и 2 перехвата, «Клипперс» победили 99:88.
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