Кавай Ленард расстроился, когда его заменили до конца игры

Звездный форвард «Клипперс» расстроился из-за того, что вынужден был досрочно завершить выступление в матче с «Миннесотой».

Ленард не скрывал разочарования, когда главный тренер в паузе сказал, что отправляет его на скамейку до конца игры.

Пропустивший прошлый сезон после операции на колене Кавай играет с ограничением времени.

В матче с «Вулвс» Ленард за 31 минуту набрал 19 очков, 8 подборов и 2 перехвата, победили 99:88.

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