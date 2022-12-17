Леброн Джеймс о финале ЧМ: «Буду болеть за красивый футбол»

поделился ожиданиями от финала между Аргентиной и Францией.

Звездный форвард « » не стал прогнозировать победителя футбольного матча в Катаре, который пройдет 18 декабря.

«Не хочу делать выбор в пользу кого-то... Во сколько, кстати, начнется игра? В 7 утра? Окей, хорошо.

Я просто хочу увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и весь остальной мир, независимо от предпочтений, или .

Уверен, нас ждет отличный футбол, так что посмотрим», – заявил Джеймс.

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