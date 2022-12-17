Леброн Джеймс о финале ЧМ: «Буду болеть за красивый футбол»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу НБА ЧМ-2022 Баскетбол

Леброн Джеймс поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Звездный форвард «Лейкерс» не стал прогнозировать победителя футбольного матча в Катаре, который пройдет 18 декабря.

«Не хочу делать выбор в пользу кого-то... Во сколько, кстати, начнется игра? В 7 утра? Окей, хорошо.

Я просто хочу увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и весь остальной мир, независимо от предпочтений, Франция или Аргентина.

Уверен, нас ждет отличный футбол, так что посмотрим», – заявил Джеймс.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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7 комментариев

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Yury Sin
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О, хоть один не стал пихать про Месси, мое уважение )
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Алексей Супонинский
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Естественно за сборную Африки
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Le_Mogul
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Во сколько кстати игра? Вот все его отношение к футболу. ) Как и для многих американцев)
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DolJun
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Benner
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Будем посмотреть, добавил Джеймс
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Azamat Abdukadyroff
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Если бы в финале был Ливерпуль...
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Xell
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Леброн ты не в тренде. Сейчас Все за Месси))
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