Шарунас Ясикявичюс – о финале ЧМ-2022: «Буду болеть за Аргентину из-за Месси»

Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс ответил, кого будет поддерживать в финале футбольного чемпионата мира-2022.

«Наверное, два французских игрока убьют меня, но я буду болеть за Аргентину из-за », – заявил Ясикявичюс.

Литовский специалист имеет ввиду футболистов сборной Франции Жюля Кунде и , которые представляют «Барселону».

Финал чемпионата мира-2022 между и Францией состоится в воскресенье в 18:00 по московскому времени.

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