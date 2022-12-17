Шарунас Ясикявичюс – о финале ЧМ-2022: «Буду болеть за Аргентину из-за Месси»

Теги Шарунас Ясикявичюс Барселона Лионель Месси Сборная Франции по футболу Барселона Сборная Аргентины по футболу чемпионат мира Усман Дембеле Жюль Кунде Баскетбол

Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс ответил, кого будет поддерживать в финале футбольного чемпионата мира-2022.

«Наверное, два французских игрока убьют меня, но я буду болеть за Аргентину из-за Лионеля Месси», – заявил Ясикявичюс.

Литовский специалист имеет ввиду футболистов сборной Франции Жюля Кунде и Усмана Дембеле, которые представляют «Барселону».

Финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье в 18:00 по московскому времени.

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7 комментариев

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Егор Зуев
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В воскресенье мы увидим, как у глоров Кристины, фрацодрочеров подгорит 🤣
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ALMAZ_and_GOLD
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Ответ eao79rus
Буду болеть против Аргентины из-за глоров Месси. Задолбали на него наяривать. Если бы не они, поддержал бы Аргентину, потому что чаще симпатизирую аутсайдерам в качестве нейтрального зрителя
Жизненно
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Лимит Лимитович
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Хочу, чтобы Франция победила только из-за того, чтобы главная спортса не превратилась в ад с Месси, Месси, Месси. Не все за него болеют знаете ли
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eao79rus
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Буду болеть против Аргентины из-за глоров Месси. Задолбали на него наяривать. Если бы не они, поддержал бы Аргентину, потому что чаще симпатизирую аутсайдерам в качестве нейтрального зрителя
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Russ Ivan
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Сектанты!
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darkdante
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Дембеле уже высказался, тебе ничего не угрожает Шарунас
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Из столицы Сибири С любовью
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Да все за Месси! Никто не любит одно и то же. А именно этим и будет вторая победа Франции подряд.
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