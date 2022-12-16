Дембеле о выходе в финал ЧМ-2022: «Хави рад за меня и Кунде. Он с нами на связи»

рассказал, что Хави рад за него и в связи с выходом в финал ЧМ-2022.

В финале Франция встретится с Аргентиной.

« подбодрил меня и сказал, что я должен продолжать делать то, что делаю, и что он очень рад за меня и Кунде [в связи с выход в финал]. Он поддерживал с нами контакт», – сказал вингер «Барселоны» и сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ