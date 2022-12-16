Дембеле о выходе в финал ЧМ-2022: «Хави рад за меня и Кунде. Он с нами на связи»

Теги Барселона Хави Сборная Франции по футболу Ла Лига Усман Дембеле Жюль Кунде Футбол

Усман Дембеле рассказал, что Хави рад за него и Жюля Кунде в связи с выходом в финал ЧМ-2022.

В финале Франция встретится с Аргентиной.

«Хави подбодрил меня и сказал, что я должен продолжать делать то, что делаю, и что он очень рад за меня и Кунде [в связи с выход в финал]. Он поддерживал с нами контакт», – сказал вингер «Барселоны» и сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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