«Бруклин» оштрафован на 25 тысяч долларов после того, как предоставил отдых восьми игрокам в матче с «Индианой»

Теги Индиана Бруклин НБА Кевин Дюрэнт штрафы Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

«Нетс» оштрафованы НБА на 25 тысяч долларов «за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах».

Штраф наложен после того, как «Бруклин» предоставил отдых звездным Кевину Дюрэнту и Кайри Ирвингу, а также группе игроков основной ротации 10 декабря, когда команда проводила второй матч за два дня.

У «Бруклина» во встрече с «Индианой» отдыхали восемь баскетболистов, включая Бена Симмонса, Ника Клэкстона, Сета Карри, Ройса О’Нила, Джо Харриса и Ти Джей Уоррена.

«Нетс» в тот вечер удалось победить со счетом 136:133.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
$cous
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тогда и индиану надо штрафовать, за то что проиграли третьему составу бруклина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы