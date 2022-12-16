«Бруклин» оштрафован на 25 тысяч долларов после того, как предоставил отдых восьми игрокам в матче с «Индианой»
«Нетс» оштрафованы НБА на 25 тысяч долларов «за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах».
Штраф наложен после того, как «Бруклин» предоставил отдых звездным Кевину Дюрэнту и Кайри Ирвингу, а также группе игроков основной ротации 10 декабря, когда команда проводила второй матч за два дня.
У «Бруклина» во встрече с «Индианой» отдыхали восемь баскетболистов, включая Бена Симмонса, Ника Клэкстона, Сета Карри, Ройса О’Нила, Джо Харриса и Ти Джей Уоррена.
«Нетс» в тот вечер удалось победить со счетом 136:133.
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