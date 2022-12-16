«Нетс» оштрафованы НБА на 25 тысяч долларов «за несоблюдение правил лиги, регулирующих отчетность о травмах».

Штраф наложен после того, как « » предоставил отдых звездным и , а также группе игроков основной ротации 10 декабря, когда команда проводила второй матч за два дня.

У «Бруклина» во встрече с «Индианой» отдыхали восемь баскетболистов, включая , Ника Клэкстона, Сета Карри, Ройса О’Нила, Джо Харриса и Ти Джей Уоррена.

«Нетс» в тот вечер удалось победить со счетом 136:133.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича