«Это мир Бола Бола». Баскетболисты «Орландо» поздравили Бола Бола с удачной игрой против «Хоукс»
Центровой «Орландо» Бол Бол помог команде добиться победы в матче с «Атлантой» (135:124).
В активе 218-сантиметрового игрока 21 очко, 7 подборов и 2 передачи.
Во время послематчевого интервью баскетболисты «Мэджик» поздравили Бола Бола с удачной игрой.
«Это мир Бола Бола», – произнес Джейлен Саггс.
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