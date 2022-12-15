«Это мир Бола Бола». Баскетболисты «Орландо» поздравили Бола Бола с удачной игрой против «Хоукс»

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Центровой «Орландо» Бол Бол помог команде добиться победы в матче с «Атлантой» (135:124).

В активе 218-сантиметрового игрока 21 очко, 7 подборов и 2 передачи.

Во время послематчевого интервью баскетболисты «Мэджик» поздравили Бола Бола с удачной игрой.

«Это мир Бола Бола», – произнес Джейлен Саггс.

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1 комментарий

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Мурзин Ринат
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Обидно было за него на драфте, когда никто в него не верил)) надеюсь докажет всем, что они глубоко ошибались
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