Центровой Бол Бол помог команде добиться победы в матче с «Атлантой» (135:124).

В активе 218-сантиметрового игрока 21 очко, 7 подборов и 2 передачи.

Во время послематчевого интервью баскетболисты «Мэджик» поздравили Бола Бола с удачной игрой.

«Это мир , – произнес .

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване