Бен Симмонс довольно ухмыльнулся после красивого прохода Кайри Ирвинга

Теги Шарлотт Бруклин НБА видео Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг во время матча с «Хорнетс» (122:118) совершил красивый проход.

Ирвинг обманул оппонента, сделав вид, что отдает передачу, а затем исполнил «фингеролл».

Наблюдавший за игрой со скамейки травмированный Бен Симмонс оценил мастерство одноклубника, довольно ухмыльнувшись.

На счету Кайри 33 очка, 5 подборов и 9 передач.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные