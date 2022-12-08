Разыгрывающий «Нетс» во время матча с «Хорнетс» (122:118) совершил красивый проход.

Ирвинг обманул оппонента, сделав вид, что отдает передачу, а затем исполнил «фингеролл».

Наблюдавший за игрой со скамейки травмированный оценил мастерство одноклубника, довольно ухмыльнувшись.

На счету Кайри 33 очка, 5 подборов и 9 передач.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов