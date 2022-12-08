Бен Симмонс довольно ухмыльнулся после красивого прохода Кайри Ирвинга
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг во время матча с «Хорнетс» (122:118) совершил красивый проход.
Ирвинг обманул оппонента, сделав вид, что отдает передачу, а затем исполнил «фингеролл».
Наблюдавший за игрой со скамейки травмированный Бен Симмонс оценил мастерство одноклубника, довольно ухмыльнувшись.
На счету Кайри 33 очка, 5 подборов и 9 передач.
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