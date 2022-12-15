Лука Митрович восстановился от травмы и может сыграть с «Миланом»
Форвард «Црвены Звезды» Лука Митрович восстановился от травмы глаза, из-за которой пропустил встречу Евролиги с «Жальгирисом».
Митрович может сыграть против «Милана» в четверг.
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