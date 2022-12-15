Лука Митрович восстановился от травмы и может сыграть с «Миланом»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS EA7 Эмпорио Армани Милан Адриатическая лига Лука Митрович Баскетбол

Форвард «Црвены Звезды» Лука Митрович восстановился от травмы глаза, из-за которой пропустил встречу Евролиги с «Жальгирисом».

Митрович может сыграть против «Милана» в четверг.

В среду сербский баскетболист возобновил тренировки.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы