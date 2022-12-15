Лука Митрович восстановился от травмы и может сыграть с «Миланом»

Форвард Лука Митрович восстановился от травмы глаза, из-за которой пропустил встречу с «Жальгирисом».

Митрович может сыграть против в четверг.

В среду сербский баскетболист возобновил тренировки.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград