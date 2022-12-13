Эй Джей Гриффин, Симоне Фонтеккьо и Джамал Мюррэй – в подборке лучших моментов 8-й недели сезона НБА
НБА представила подборку лучших моментов восьмой недели регулярного чемпионата.
Топ-20 возглавили Эй Джей Гриффин («Атланта»), Симоне Фонтеккьо («Юта») и Джамал Мюррэй («Денвер»).
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