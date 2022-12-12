Расселл Уэстбрук исполнил слепую передачу под данк Энтони Дэвиса

Теги Детройт Лейкерс НБА видео Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал автором эффектной результативной передачи в матче с «Пистонс» (124:117).

В третьей четверти Уэстбрук исполнил слепую передачу под данк Энтони Дэвиса.

На счету Расселла 11 очков, 4 подбора и 9 передач.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные