Расселл Уэстбрук исполнил слепую передачу под данк Энтони Дэвиса

Разыгрывающий стал автором эффектной результативной передачи в матче с «Пистонс» (124:117).

В третьей четверти Уэстбрук исполнил слепую передачу под данк Энтони Дэвиса.

На счету Расселла 11 очков, 4 подбора и 9 передач.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер