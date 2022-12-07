Расселл Уэстбрук «покачал ребенка», забросив с сопротивлением Айзека Окоро

Разыгрывающий «Лейкерс» показал фирменный жест, будто качает ребенка на руках, забросив из-под кольца с сопротивлением форварда .

Во вторник «Лейкерс» прервали свою серию из трех побед подряд, проиграв в гостях «Кливленду» – 102:116.

Уэстбрук набрал 16 очков, сделал 3 подбора, 3 передачи, 2 блок-шота и 4 потери.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна