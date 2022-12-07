43 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» нанести поражение «Лейкерс»

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 43 очка в победном домашнем матче против «Лейкерс» (116:102).

Лидер «Кавальерс» реализовал 17 из 27 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных, сделал 6 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 2 потери за 40 минут на площадке.

Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен вернулся в строй после травмы и отметился 24 очками (11 из 14 с игры), 11 подборами и 3 перехватами.

«Кавальерс» прервали трехматчевую победную серию «Лейкерс». Суперзвезда лос-анджелесской команды Леброн Джеймс в единственном гостевом матче против своего бывшего клуба в этом сезоне набрал 21 очко и сделал 17 подборов. Энтони Дэвис покинул площадку в первой четверти из-за симптомов гриппа.

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