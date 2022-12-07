Донован Митчелл произнес «Валите домой», забросив трехочковый в концовке матча против «Лейкерс»

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл несколько раз произнес «Валите домой» после того, как забросил из-за дуги в концовке домашнего матча против «Лейкерс» (116:102).

Эпизод произошел за 3:21 до конца четвертой четверти. Митчелл остался один на один с Остином Ривзом, дождался последних секунд на атаку, сделал степбэк и забросил трехочковый, увеличив преимущество своей командой до 15 очков (113:98).

Митчелл обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 43 очка.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго