Танасис Адетокумбо получил технический за то, что ударил мячом в пол после удачной защиты
Форвард «Милуоки» Танасис Адетокумбо в концовке третьей четверти матча против «Шарлотт» (105:96) получил технический фол за то, что ударил мячом в пол.
Танасис перехватил мяч у Терри Розира на последних секундах четверти и отпраздновал свою успешную игру в защите.
Решение судьи вызвало бурную реакцию на скамейке «Бакс», в частности у звездного брата Танасиса Янниса Адетокумбо, который не участвовал в матче.
Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой
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