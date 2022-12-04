Танасис Адетокумбо получил технический за то, что ударил мячом в пол после удачной защиты

Форвард в концовке третьей четверти матча против (105:96) получил технический фол за то, что ударил мячом в пол.

Танасис перехватил мяч у на последних секундах четверти и отпраздновал свою успешную игру в защите.

Решение судьи вызвало бурную реакцию на скамейке «Бакс», в частности у звездного брата Танасиса Янниса Адетокумбо, который не участвовал в матче.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой