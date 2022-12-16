Кейд Каннингем перенес операцию и пропустит остаток сезона

Защитник « » в пятницу перенес операцию по поводу стрессового перелома левой большеберцовой кости, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

21-летний игрок выбыл до конца сезона-2022/23.

Каннингем не выходил на площадку с 9 ноября. В 12 матчах он набирал в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и 6 передач.

Каннингем был выбран под 1-м номером на драфте-2021 и финишировал третьим в голосовании за «Лучшего новичка года» в сезоне-21/22 с показателями 17,4 очка, 5,5 подбора и 5,6 передачи.

«При сложностях он всегда сдавался». Беннетт – главная нелепость драфтов НБА: везде провалился, а теперь рекламирует одежду в Тайване