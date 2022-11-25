«Пистонс» считают, что Кейду Каннингему следует согласиться на операцию. У клуба будет больше шансов получить Вембаньяму
У разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема подозрение на стрессовый перелом голени.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, клуб призывает Каннингема согласиться на операцию. При таком раскладе у «Детройта» будет больше шансов на более высокий пик на драфте-2023, на котором будет представлен талантливый француз Виктор Вембаньяма.
Каннингем пока что не решил, будет ли решать проблемы со здоровьем за счет передышки или же прибегнет к хирургическому вмешательству.
«Пистонс» на данный момент занимают последнее место на Востоке. Каннингем в 12 матчах сезона набирает 19,9 очка, 6,2 подбора и 6,0 передачи в среднем за игру.
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